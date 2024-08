Japser Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Renewi Tour. Battu par Jonathan Milan (Lidl-Trek) lors des deux premières arrivées au sprint, le Belge s’est imposé, après un gros travail de son poisson pilote, Mathieu van der Poel. Il devance Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) ou encore Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) ont été pris dans une chute dans l’emballage final. Alec Segaert (Lotto Dstny) conserve la tête du classement général.

Jasper Philipsen holds on to win after a chaotic final few kilometers on Stage 4 of the Renewi Tour. 😮 pic.twitter.com/0CkbdbAVBo

— Eurosport (@eurosport) August 31, 2024