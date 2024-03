Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape de Tirreno-Adriatico. Sous la flamme rouge et dans les premiers mètres de la montée finale, les trois derniers échappés sont repris par le peloton. Mais Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ne baisse pas les bras et profite d’un moment de répit pour reprendre quelques longueurs d’avance dans la dernière ligne droite. Le Norvégien est repris dans les tout derniers mètres par Jonathan Milan, qui s’impose au sprint devant Jasper Philipsen (Alepcin-deceuninck) et Corbin Strong (Israel – Premier Tech). Avec les secondes de bonification empochées, Milan prend la tête du classement général, 04″ devant Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

¡𝗧𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗸𝗺! Parecía que no llegaban y al final si hubo esprint que se llevó Jonathan Milan. Emocionante final de la 4ª etapa de la #TirrenoAdriatico

Le classement de la 4ᵉ étape de Tirreno-Adriatico