Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour d’Algarve. Pour ce deuxième jour de course, les coureurs s’élançaient pour la traditionnelle étape de l’Alto da Fóia. Au sommet de l’ascension finale, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) lance le sprint le premier, mais se fait déborder par Daniel Felipe Martinez, qui s’impose devant le champion de Belgique. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) prend la 3ᵉ place de l’étape à 06″. Après son titre de champion de Colombie du contre-la-montre, Daniel Felipe Martinez signe sa deuxième victoire cette saison et s’empare de la tête du classement général.

🔥 ¡Qué victoria de @danifmartinez96! 🇨🇴 El colombiano del @BORAhansgrohe supera a @EvenepoelRemco para hacerse con la 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 de la @VoltAlgarve 🤝🏻 Buen trabajo de @MikelLandaMeana pese al segundo puesto del belga 📺 Lo has visto en @Eurosport_ES pic.twitter.com/YNkFdlPJR0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 15, 2024

La réaction de Daniel Felipe Martinez :

« Nous ne sommes pas les favoris de cette course. Nous avons des adversaires puissants. Mais aujourd’hui était un jour important et nous voulions tenter notre chance. Toute l’équipe a très bien travaillé et nous en avons profité. Au final, j’avais les jambes nécessaires pour le sprint. »

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour d’Algarve