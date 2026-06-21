Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 5ème et dernière étape du Tour de Belgique 2026. Le Belge s’est imposé au sprint pour la première fois de la semaine. Il devance Jenno Berckmoes (Lotto-Intermarché) et Max Kanter (XDS Astana Team). Avec les 10″ de bonification, Jasper Philipsen renverse et remporte le classement général du Tour de Belgique. Sur le podium final, il devance Jenno Berckmoes et Alex Aranburu (Cofidis), qui était le leader au départ de cette dernière étape.

Jasper Philipsen wins the final stage of Baloise Belgium Tour and thanks to the stage win, the final GC as well! Wow! 😮🇧🇪🔥#BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/IIEvsN9z0u — Eemeli (@LosBrolin) June 21, 2026

Le classement de la 5ème étape Tour de Belgique 2026

Jasper Philipsen Jenno Berckmoes Max Kanter

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