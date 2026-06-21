Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Belgique 2026. Le Néerlandais s’est imposé au sprint, à la photo finish, devant Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) complète le podium du jour. Vainqueur d’étape ce vendredi à Durbuy, Alex Aranburu (Cofidis) conserve la tête du classement général 02″ devant Philipsen avant la dernière étape ce dimanche.
You couldn’t get much closer than that! 🤯
Olav Kooij takes Stage 4 by the slimmest of margins, edging out Tim Merlier in a dramatic photo finish sprint. 📸⚡ pic.twitter.com/ezkrT38dGp
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 20, 2026
Le classement de la 4ème étape du Tour de Belgique 2026
- Olav Kooij
- Tim Merlier
- Jasper Philipsen
Results powered by FirstCycling.com