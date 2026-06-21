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Le parcours et les favoris du Tour de Belgique Le Tour de Belgique a lieu du 12 au 16 juin. Benoît Cosnefroy, Jasper Philipsen ou encore Tim Merlier seront au départ. Voici le...