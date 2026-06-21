Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Belgique 2026. Le Néerlandais s’est imposé au sprint, à la photo finish, devant Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) complète le podium du jour. Vainqueur d’étape ce vendredi à Durbuy, Alex Aranburu (Cofidis) conserve la tête du classement général 02″ devant Philipsen avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 4ème étape du Tour de Belgique 2026

  1. Olav Kooij
  2. Tim Merlier
  3. Jasper Philipsen

Results powered by FirstCycling.com