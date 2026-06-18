Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Belgique 2026. Sur un final qu’il connait par coeur, puisqu’il s’y est imposé en 2024 et 2025, Tim Merlier fait parler sa puissance et s’impose une nouvelle fois au sprint à Knokke-Heist. Il devance Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) et Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech). Tim Merlier décroche sa sixième victoire de la saison et s’empare du maillot violet de leader.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Belgique 2026

  1. Tim Merlier
  2. Olav Kooij
  3. Jasper Philipsen

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Crédit : Soudal Quick-Step