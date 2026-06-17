Biniam Girmay (NSN Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Belgique 2026. Dans les derniers kilomètres, Rune Herregodts (UAE Team Emirates – XRG) résiste bien au retour du peloton mais le Belge est repris dans l’emballage final, à 200 mètres de la ligne. Biniam Girmay s’impose juste devant Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Max Kanter (XDS Astana Team) complète le podium de cette première étape. Girmay décroche sa troisième victoire de la saison et prend la tête du classement général.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Belgique 2026

  1. Biniam Girmay
  2. Tim Merlier
  3. Max Kanter

Crédit : NSN Cycling Team / Sprint Cycling