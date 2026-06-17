Biniam Girmay (NSN Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Belgique 2026. Dans les derniers kilomètres, Rune Herregodts (UAE Team Emirates – XRG) résiste bien au retour du peloton mais le Belge est repris dans l’emballage final, à 200 mètres de la ligne. Biniam Girmay s’impose juste devant Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Max Kanter (XDS Astana Team) complète le podium de cette première étape. Girmay décroche sa troisième victoire de la saison et prend la tête du classement général.
GIRMAY S’OFFRE MERLIER ! Biniam Girmay remporte la première étape du #BaloiseBelgiumTour et signe son troisième succès en 2026 pic.twitter.com/qkVbuj8L04
— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 17, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour de Belgique 2026
- Biniam Girmay
- Tim Merlier
- Max Kanter