Alex Aranburu (Cofidis) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Belgique 2026. Malgré plusieurs attaques dans le final, le peloton reprend le dernier fuyard Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) à 300 mètres de l’arrivée. C’est Alex Aranburu qui est le plus fort et s’impose au sommet du mur de Durbuy. Il devance Lewis Askey (NSN Cycling Team) et Carlos Canal (Movistar Team). Alex Aranburu décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare du maillot violet de leader.

Aranburu gets it! 🔥 Alex Aranburu delivers the final punch to win Stage 3 of the Tour of Belgium 👏 pic.twitter.com/UvFovPeeoo — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 19, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de Belgique 2026

Alex Aranburu Lewis Askey Carlos Canal

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