Alex Aranburu (Cofidis) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Belgique 2026. Malgré plusieurs attaques dans le final, le peloton reprend le dernier fuyard Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) à 300 mètres de l’arrivée. C’est Alex Aranburu qui est le plus fort et s’impose au sommet du mur de Durbuy. Il devance Lewis Askey (NSN Cycling Team) et Carlos Canal (Movistar Team). Alex Aranburu décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare du maillot violet de leader.

Le classement de la 3ème étape du Tour de Belgique 2026

  1. Alex Aranburu
  2. Lewis Askey
  3. Carlos Canal

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Crédit : Getty Images / Cofidis