Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mardi, la 1ère étape du Tour de Burgos 2026. Alors que les échappés ont été repris à moins de deux kilomètres de l’arrivée, un coureur de la formation Equipo Kern Pharma accélère dès le pied de la bosse finale (0,9 km à 6,1%) mais il est repris dans l’emballage final. Matthew Brennan s’impose en puncheur à Burgos devant son coéquipier Ben Tulett et Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe). Premier Français, Jordan Labrosse (Décathlon CMA CGM) prend la 4ème place. Brennan décroche sa sixième victoire de la saison et s’empare du maillot violet de leader.

Matthew Brennan était le plus véloce pour remporter la première étape du Tour de Burgos ! L’équipe Visma | Lease a Bike fait même un doublé, Ben Tulett prenant la deuxième place devant Laurence Pithie et le Français Jordan Labrosse. #lequipeVELO pic.twitter.com/BopvCNZQcp — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 4, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de Burgos 2026