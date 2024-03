Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape du Tour de Catalogne. Déjà vainqueur de la 2ᵉ étape, le Slovène s’est de nouveau facilement imposé en solitaire devant Mikel Landa (Soudal Quick-Step), +48″ et Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), +1:03″. Au classement général, Pogačar compte désormais 2:27″ sur Landa. 9ᵉ de l’étape, Lenny Martinez (Groupama-FDJ) remonte à la 4ᵉ place du classement général.

💥 Una nova exhibició de 🇸🇮 @TamauPogi a la #VoltaCatalunya103! Així ha estat la seva entrada a @port_aine.

🏔️Vuelve a disfrutar el último kilómetro de la etapa de la #VoltaCatalunya103 en @port_aine!

📹Relive the last km of #VoltaCatalunya103's stage! pic.twitter.com/wW85Qb1oAv

