Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape du Tour de Catalogne. Le champion de Slovénie a faussé compagnie à ses concurrents dans le Collada de Saint Isidre (5 km à 8,6%). Après un raid de plus de 29 kilomètres, Pogačar s’impose pour la troisième cette semaine. Il devance Egan Bernal (Ineos Grenadiers), +57″ et Mikel Landa (Soudal Quick-Step), +57″. Au classement général, Pogačar compte désormais 3:31″ d’avance sur son dauphin Mikel Landa.

👽 𝐏𝐨𝐠𝐚𝐜𝐚𝐫, 𝐨𝐫𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐱𝐢𝐚 🔥 El esloveno dice se acabó en Collada de Sant Isidre ante un bravo Mikel Landa y se marcha camino de un nuevo triunfo.#VoltaCatalunya103 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/TeK5D4M2u3 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 23, 2024

La réaction de Tadej Pogačar :

« C’était une étape très difficile. Nous l’avons très bien contrôlé dès le départ, mais sur les longues montées hors catégorie, Visma-Lease a Bike a essayé de fixer un rythme plus dur qui a fortement sélectionné le groupe. Il ne restait que 10 coureurs et nous, en tant qu’UAE Team Emirates, étions bien représentés étant donné qu’il y avait aussi Joao Almeida et Marc Soler avec moi. Puis un groupe de coureurs est revenu, Movistar a tenté d’attaquer dans la montée suivante et j’ai lancé mon attaque là-bas et je suis allé au sommet puis directement à l’arrivée. La montée finale était superbe, avec beaucoup de monde qui applaudissait ».

🔥 𝗘𝗫𝗛𝗜𝗕𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗘𝗫𝗛𝗜𝗕𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡 🔥 Tercera victoria de Pogacar en una #VoltaCatalunya103 en la que no tiene rival#LaCasadelCiclismo 🚴 pic.twitter.com/wirilCWSBK — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 23, 2024

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour de Catalogne