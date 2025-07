Kimberley (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape du Tour de France Femmes 2025. À 8 kilomètres de l’arrivée, alors que Kimberley (Le Court) Pienaar a empoché les 6″ de bonification devant Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), Demi Vollering (FDJ-Suez) accélère dans la foulée.

7 coureuses sont en tête de course, où ne figure plus le maillot jaune, Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike). Kimberley (Le Court) Pienaar lance le sprint et s’impose à Guéret. Elle devance Demi Vollering et Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime). Kimberley (Le Court) Pienaar fait coup double et retrouve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de France Femmes 2025

Kimberley (Le Court) Pienaar Demi Vollering Anna van der Breggen

Results powered by FirstCycling.com