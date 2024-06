Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape du Tour de France 2024. Dès les premiers kilomètres, onze hommes prennent la bonne échappée du jour avec Hugo Houle (Israel PremierTech), Nelson Oliveira (Movistar), Bram Welten (dsm-firmenich PostNL), Kévin Vauquelin, Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels), Jordan Jegat (TotalEnergies), Mike Teunissen (Intermarché-Wanty), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) et le maillot à pois Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

🇫🇷 @kevin_vauquelin takes off on the Côte de San Luca! 🇳🇴 @AbraJonas tries to hang on. 🇫🇷 @kevin_vauquelin s’envole dans la Côte de San Luca ! 🇳🇴 @AbraJonas tente de s’accrocher.#TDF2024 pic.twitter.com/gu2UndvoIB — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

Dans la première ascension de la côte de San Luca (1,9 km à 10,6%), Axel Laurance passe à l’offensive, mais ne parvient pas à faire la différence. Le groupe de tête bascule avec 3:30″ d’avance sur le peloton, emmené par les coéquipiers de Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL). À 21 kilomètres de l’arrivée, Oliveira, Vauquelin et Abrahamsen prennent quelques longueurs d’avance dans le groupe de tête et abordent la difficulté finale de San Luca avec plus de 30″ d’avance. Dès les premiers hectomètres de cette ultime ascension, Vauquelin s’en va seul et creuse vite l’écart.

💥 @TamauPogi attacks at the top of San Luca, followed by @VingegaardJonas. THEY ARE BACK! 💥 Attaque de Tadej au sommet de San Luca, suivi de Jonas Vingegaard. IL SONT DE RETOUR ! #TDF2024 pic.twitter.com/Rr9M7sUtTo — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

Derrière, dans le groupe des favoris, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) attaque au sommet, immédiatement suivi par Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) tandis que Romain Bardet ne peut pas suivre le rythme des meilleurs. À 23 ans, Kévin Vauquelin s’impose en solitaire à Bologne et offre à Arkéa-B&B Hotels sa première victoire sur le Tour de France. Il devance Jonas Abrahamsen et Quentin Pacher. Le duo Pogacar/Vingegaard franchit la ligne avec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) revenu dans les derniers mètres. Romain Bardet termine dans le groupe des favoris, 21″ derrière Pogacar, Vingegaard ou encore Evenepoel et cède son maillot jaune à Tadej Pogačar.

#TDF2024 | 🇫🇷 DEUXIÈME ÉTAPE ET DEUXIÈME VICTOIRE FRANÇAISE ! 🔥 Kévin Vauquelin s’impose à Bologne et offre un premier succès à l’équipe Arkéa-B&B Hotels sur la Grande Boucle ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/HuyzsbbG4y pic.twitter.com/avIMU0HytH — francetvsport (@francetvsport) June 30, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de France 2024

Kévin Vauquelin Jonas Abrahamsen Quentin Pacher

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility)