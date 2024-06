206 kilomètres vallonnés entre Florence et Rimini et le maillot jaune à la clé. Voici la présentation de la 1ʳᵉ étape du Tour de France 2024

La 111ᵉ édition du Tour de France s’élance ce samedi 29 juin de Florence en Italie. Comme l’an dernier au Pays-Basque, la première étape sera exigeante avec 3600 mètres de dénivelé positifs répartis tout au long des 206 kilomètres de course entre Florence et Rimini. Avec l’accumulation des difficultés dans les 70 derniers kilomètres, on devrait assister à une belle bagarre entre les coureurs pour se disputer le premier maillot jaune de Tour de France.

Départ fictif : 12 h 00

Arrivée prévisionnelle : 17 h 34

Nos favoris : Tadej Pogačar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Alberto Bettiol, Maxim Van Gils.