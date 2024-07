203,6 km entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot au programme ce jeudi. Voici la présentation de la 12ᵉ étape du Tour de France 2024.

Privé de victoire ce mercredi en raison de l’explication entre les favoris du classement général, les baroudeurs tenteront de piéger les sprinters sur cette 12ᵉ étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot. La première partie de l’étape sera vallonnée et devrait favoriser l’échappée. Un groupe de costaud pourrait se former pour tenter d’aller au bout. Les 60 derniers kilomètres sont moins exigeants et devraient permettre aux équipes de sprinters de se mettre en place pour tenter de reprendre les fuyards.

Départ fictif : 12 h 35

Arrivée prévisionnelle : 17 h 16

Nos favoris : Arnaud De Lie, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Biniam Girmay.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 15 sur France 2 et Eurosport 1.