Le peloton arrive en France avec l’ascension du Galibier avant de redescendre à Valloire. Voici la présentation de la 4ᵉ étape du Tour de France 2024.

Après trois étapes 100% italiennes, le peloton arrive en France. Les coureurs s’élanceront de Pinerolo pour la première étape de montagne de ce Tour de France 2024. Après avoir escaladé Sestrières (39,9 km à 3,7%) puis le col de Montgenèvre (8,3 km à 5,9%), le Galibier (23 kmà 5,1%) sera à escalader depuis Briançon et via le col du Lautaret. Une fois au sommet, il restera 19 kilomètres de descente pour rejoindre la ligne d’arrivée à Valloire. On devrait assister à une première explication entre les favoris. L’échappée pourrait aussi aller au bout.

Départ fictif : 13 h 05

Arrivée prévisionnelle : 17 h 05

Nos favoris : Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Thomas Pidcock, Carlos Rodriguez.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur France 3 et Eurosport 1.