Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce mercredi, la 11ᵉ étape du Tour de France 2024. Comme attendu, la bagarre pour prendre la bonne échappée a été intense avec près de 50 km/h de moyenne sur les deux premières heures de course. Finalement, un groupe de 10 coureurs parvient à s’extirper du peloton avec deux EF Education-Easy-Post (Healy et Carapaz), deux Décathlon AG2R La Mondiale (Lapeira, Armirail), Oier Lazkano (Movistar Team), Guillaume Martin (Cofidis) ou encore Romain Grégoire (Groupama-FDJ). Mais derrière, la formation UAE Team Emirates contrôle l’écart et ne laisse pas plus de deux minutes aux fuyards.

Lazkano et Healy, les deux derniers rescapés de l’échappée, sont repris dans les plus forts pourcentages du Puy Mary Pas de Peyrol (5,3 km à 7,8%). À 600 mètres du sommet, Tadej Pogačar place son attaque. Jonas Vingegaard et Primož Roglič ne peuvent pas suivre le maillot jaune. Dans la descente, malgré une frayeur, le maillot jaune creuse l’écart tandis que Vingegaard et Roglic sont repris par le groupe Evenepoel, Rodriguez, Almeida et Yates. Dans le Col de Pertus, Vingegaard distance ses rivaux derrière et revient sur Pogačar au sommet. Le Slovène parvient tout de même à prendre les 8″ de bonification devant Vingegaard, qui empoche 5″.

Dans l’ultime descente, à moins de 2 kilomètres de l’arrivée, Primož Roglič par à la faute alors qu’il était à 30″ du duo de tête en compagnie de Remco Evenepoel. Au Lioran, Jonas Vingegaard, crée la surprise et s’offre Tadej Pogačar au sprint. Le Danois décroche sa quatrième victoire sur la Grande Boucle. Remco Evenepoel prend la 3ᵉ place à 25″ juste devant Roglic, qui a été reclassé dans le temps du Belge avec la règle des trois kilomètres. Au classement général, Pogacar compte désormais 1:06″ d’avance sur Evenepoel et 1:14″ sur Jonas Vingegaard, qui prend un avantage psychologique avant les Pyrénées.

Le classement de la 11ᵉ étape du Tour de France 2024

Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Remco Evenepoel

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)