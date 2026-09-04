Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Grande-Bretagne 2026. Au terme d’un sprint en faux plat montant, le Néerlandais s’est imposé devant Tim Merlier (Soudal Quick-Step), qui n’a pas été en mesure de le déborder dans les derniers mètres. Le champion de Finlande Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team) complète le podium du jour. Olav Kooij décroche sa cinquième victoire de la saison, la 26ème de la formation Décathlon CMA CGM en 2026. Vainqueur de la première étape, Lewis Askey (NSN Cycling Team) conserve le maillot vert de leader.

Olav Kooij s’impose face à Tim Merlier pour remporter, au sprint, la troisième étape du Tour de Grande-Bretagne

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Le classement de la 3ème étape du Tour de Grande-Bretagne 2026

Olav Kooij Tim Merlier Axel Källberg

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