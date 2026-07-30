Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy) a remporté, ce jeudi, la 3ème et dernière étape du Tour de l’Ain 2026. Dans l’ascension du Col de Menthières (9.2km à 6.3%), les favoris se neutralisent et personne ne parvient à faire la diffèrence. À moins de deux kilomètres de l’arrivée, Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) tente sa chance mais l’Équatorien est repris dans l’emballage final. Axel Mariault déborde le maillot jaune Markel Beloki (EF Education-EasyPost) dans les derniers mètres et s’impose au sprint à Lélex Monts-Jura. Le Français décroche sa première victoire chez les professionnels devant Beloki et Brieuc Rolland (Groupama-FDJ United). Beloki remporte le classement général du Tour de l’Ain devant Axel Mariault et Jamie Meehan (Cofidis).

Axel Mariault wins the final stage for his first ever professional victory! The final GC goes to Markel Beloki, who claims his first professional stage race win! #TourdelAin pic.twitter.com/Fan8eGoZaU — Eemeli (@LosBrolin) July 30, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de l’Ain 2026