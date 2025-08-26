Carl-Frederik Bévort (Danemark) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, le Danois s’est isolé à 30 de kilomètres de l’arrivée et a résisté au retour du peloton pour s’imposer en solitaire. Il devance Noah Hobbs (Grande-Bretagne) et Seth Dunwoody (Irlande). Maxime Decomble (France) conserve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de l’Avenir
  1. Carl-Frederik Bévort
  2. Noah Hobbs
  3. Seth Dunwoody

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Tour de l’Avenir