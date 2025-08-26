Carl-Frederik Bévort (Danemark) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, le Danois s’est isolé à 30 de kilomètres de l’arrivée et a résisté au retour du peloton pour s’imposer en solitaire. Il devance Noah Hobbs (Grande-Bretagne) et Seth Dunwoody (Irlande). Maxime Decomble (France) conserve le maillot jaune de leader.
He’s done it!! Twice in the break in one day, then solo from the second move to hold off the peloton.
Carl-Frederik Bevort takes stage 3 of the Tour de l’Avenir with a mega strong ride 🔥🇩🇰 #TourdelAvenir #THEGOAT358 pic.twitter.com/09qJOGNoCt
— Eemeli (@LosBrolin) August 26, 2025
Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de l’Avenir
- Carl-Frederik Bévort
- Noah Hobbs
- Seth Dunwoody
