Le Tour de Lombardie a lieu ce samedi 10 octobre. Evenepoel, Del Toro, Seixas,… Voici le parcours et les favoris du dernier monument de la saison.

La 120ᵉ édition du Tour de Lombardie a lieu ce samedi 10 octobre. Créée en 1905, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. Il s’agit du dernier Monument de la saison. L’an dernier, le champion du monde Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) s’était imposé en solitaire, inscrivant son nom au palmarès de la course pour la cuinquième année consécutive. Il avait devancé devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). Tadej Pogačar sera absent cette année, lui qui a mis un terme à sa saison suite à sa chute sur La Vuelta. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ou encore le nouveau champion d’Europe Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) font figure de favoris.

Le palmarès du Tour de Lombardie

Le parcours du Tour de Lombardie 2026

L’itinéraire rejoint les rives du lac de Côme et remonte de Lecco vers Bellagio, point de départ de la montée classique du Ghisallo. Après avoir traversé la ville de Côme, ils graviront une première fois le San Fermo della Battaglia (397 m), redescendront vers Côme et franchiront la ligne d’arrivée. Environ un kilomètre plus loin, ils affronteront la montée exigeante de Civiglio (614 m), avec des pentes avoisinant constamment les 10 %, avant de redescendre et de traverser à nouveau Côme pour aborder une seconde fois le San Fermo della Battaglia.

Les favoris du Tour de Lombardie 2026





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) ☆☆☆☆





Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆





Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆













Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ☆☆☆





Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆☆





Quinn Simmons (Lidl-Trek) ☆☆





Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆





Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG)☆





Christian Scaroni (XDS Astana Team)☆





Comment suivre le Tour de Lombardie 2026 à la TV ?

Le Tour de Lombardie 2026 sera diffusé en direct sur les antennes d’Eurosport.