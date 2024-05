Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Norvège. Dans l’ascension finale de Voss Resort (3,9 km à 5,8%), l’équipe Tudor Pro Cycling Team durcit le rythme pour Marco Brenner. Dans le dernier kilomètre, Mathias Vacek (Lidl-Trek) passe un gros relai pour son leader, Thibau Nys. Les deux hommes prennent quelques longueurs d’avance. Parfaitement emmené par son coéquipier, Nys s’impose et devient le premier leader de ce Tour de Norvège. Le Belge devance Ådne Holter (Uno-X Mobility) et Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck).

Thibau Nys is in red-hot form right now 🔥

The Belgian soars to a solo win on Stage 1 of the Tour of Norway – his fourth victory in the past 14 days.

Watch Tour of Norway highlights now: https://t.co/4WZRc4cqHz

____________

🇳🇴 #ToN24 pic.twitter.com/I6vrYHb6dM

— Road Code (@RoadCode) May 23, 2024