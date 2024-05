Axel Laurance (Alepcin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape du Tour de Norvège. Au sommet de la dernière difficulté menant à Gullingen (5,5 km à 8,8%), le Français a fait parler ses talents de puncheurs en s’imposant au sprint devant Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) et Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike). Laurance décroche sa troisième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

How the race was won?

Patience followed by a killer attack! 🚀

Axel Laurence is showing once again that he loves uphill sprints.

Watch the last kilometer. ⤵️

🎥 @RoadCode #ToN24 🇳🇴 pic.twitter.com/zR1HFCiXz9

— Tour of Norway (@tourofnorway) May 24, 2024