Lennert van Etvelt (Lotto Intermarché) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Slovaquie 2026. Le Belge a réglé un groupe composé d’une trentaine de coureurs au sprint. Il devance Benjamin Thomas (Cofidis) et Valentin Hofer (Bahrain Victorious Development Team). Près de deux ans après son dernier succès, Lennert van Eetvelt décroche sa septième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune de leader.
VICTORY FOR LENNY!!! 🏆
Lennert Van Eetvelt beats the peloton and becomes race leader in Tour of Slovakia 💛 pic.twitter.com/W3M60qmqRe
— Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) September 18, 2026
Le classement de la 3ème étape du Tour de Slovaquie 2026
- Lennert van Eetvelt
- Benjamin Thomas
- Valentin Hofer
Data powered by FirstCycling.com