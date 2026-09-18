Lennert van Etvelt (Lotto Intermarché) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Slovaquie 2026. Le Belge a réglé un groupe composé d’une trentaine de coureurs au sprint. Il devance Benjamin Thomas (Cofidis) et Valentin Hofer (Bahrain Victorious Development Team). Près de deux ans après son dernier succès, Lennert van Eetvelt décroche sa septième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune de leader.

Le classement de la 3ème étape du Tour de Slovaquie 2026

  1. Lennert van Eetvelt
  2. Benjamin Thomas
  3. Valentin Hofer


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Crédit : Lotto Intermarché