Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Slovaquie 2026. Au terme de ce dernier jour de course, le Belge s’est imposé au sommet de Kráľova hoľa (12.9 km à 8.7%), après avoir devancé Henrique Bravo (Soudal Quick-Step), au sprint. Jamie Meehan (Cofidis) complète le podium du jour. Déjà vainqueur de la 3ème étape, Lennert Van Eetvelt remporte également le classement général devant Henrique Bravo et Maxime Decomble (Groupama-FDJ United).

Lennert Van Eeetvelt (Lotto-Intermarche) wins the final stage and the overall title of Tour of Slovakia on Kráľova hoľa! 👏🇧🇪 I coudn’t watch but it looked like a tactical ascent and Van Eetvelt was stronger than Henrique Bravo in the end. 📸 @barthe_jorge #OkoloSlovenska pic.twitter.com/GVsesDPJz7 — Mihai Simion (@faustocoppi60) September 20, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour de Slovaquie 2026

Lennert Van Eetvelt Henrique Bravo Jamie Meehan





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