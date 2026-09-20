Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Slovaquie 2026. Au terme de ce dernier jour de course, le Belge s’est imposé au sommet de Kráľova hoľa (12.9 km à 8.7%), après avoir devancé Henrique Bravo (Soudal Quick-Step), au sprint. Jamie Meehan (Cofidis) complète le podium du jour. Déjà vainqueur de la 3ème étape, Lennert Van Eetvelt remporte également le classement général devant Henrique Bravo et Maxime Decomble (Groupama-FDJ United).

Le classement de la 5ème étape du Tour de Slovaquie 2026

  1. Lennert Van Eetvelt
  2. Henrique Bravo
  3. Jamie Meehan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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Crédit : Tour de Slovaquie