Adam Yates (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour de Suisse. Dans l’ascension finale de Villars-sur-Ollon (7,9 km à 7,7%), le leader de la course Adam Yates et son coéquipier Joao Almeida étaient une nouvelle fois les plus forts. À moins de 2 kilomètres de l’arrivée, les coureurs de la formation UAE Team Emirates se sont isolés à l’avant de la course. Sur la ligne, Yates devance Almeida et conforte son maillot jaune, 31″ devant le Portugais. Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) complète le podium de l’étape.

A chaque jour sa démonstration d’UAE Team Emirates sur le #TourdeSuisse ! Les deux premiers du classement général, Adam Yates et Joao Almeida, arrivent ensemble, le Britannique enlève la 7e et avant-dernière étape #LesRP pic.twitter.com/r4tmzaAsGg — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 15, 2024

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de Suisse

Adam Yates Joao Almeida Matthew Riccitello

