Davide Ballerini (XDS Astana Team) a remporté, ce samedi, la 7ème étape du Tour de Turquie 2026. Au terme des 152.8 km de course disputés autour d’Antalya, l’Italien s’est imposé au sprint. Il devance Marceli Bogusławski (ATT Investments) et Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise). Ballerini décroche sa dicième victoire chez les porfessionnels, la première depuis octobre 2022. Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) conserve la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 7ème étape du Tour de Turquie 2026
  1. Davide Ballerini
  2. Marceli Bogusławski
  3. Tom Crabbe

Crédit : Tour of Türkiye