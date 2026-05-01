Christian Bagatin (MBH Bank CSB Telecom Fort) a remporté, ce vendredi, la 6ème étape du Tour de Turquie 2026. Dernier rescappé de l’échappée, l’Italien s’est imposé en solitaire pour décrocher sa première victoire chez les professionnels à 23 ans. Il devance Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA), qui s’empare du maillot turquoise de leader, 05″ devant Ivan Sosa (Equipo Kern Pharma). 3ème de l’étape, Jordan Jegat (TotalEnergies) remonte à la 4ème place du classement général.
“He doesn’t believe it!” 😅
Christian Bagatin takes the Queen stage of the Tour of Türkiye from the early breakaway. Behind an epic GC fight was unfolding too 😮 pic.twitter.com/VHns52dOt7
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 1, 2026
Le classement de la 6ème étape du Tour de Turquie 2026
- Christian Bagatin
- Sebastian Berwick
- Jordan Jegat
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