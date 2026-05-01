Christian Bagatin (MBH Bank CSB Telecom Fort) a remporté, ce vendredi, la 6ème étape du Tour de Turquie 2026. Dernier rescappé de l’échappée, l’Italien s’est imposé en solitaire pour décrocher sa première victoire chez les professionnels à 23 ans. Il devance Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA), qui s’empare du maillot turquoise de leader, 05″ devant Ivan Sosa (Equipo Kern Pharma). 3ème de l’étape, Jordan Jegat (TotalEnergies) remonte à la 4ème place du classement général.

Le classement de la 6ème étape du Tour de Turquie 2026
  1. Christian Bagatin
  2. Sebastian Berwick
  3. Jordan Jegat

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Crédit : Tour of Türkiye