Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) a remporté, ce dimanche, la 8ème étape du Tour de Turquie 2026. Au terme de ce dernier jour de course, le Belge s’est imposé au sprint pour la troisième fois cette semaine, dans les rues de la capitale Ankara. Il devance son comptraiote Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex) et Stanisław Aniołkowski (Cofidis). Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) remporte le classement général de ce Tour de Turquie 2026, 05″ devant Ivan Sosa (Equipo Kern Pharma). Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) complète le podium final. Les TotalEnergies Jordan Jegat et Nicolas Breuillard prennent, respectivement, la 4 et 5ème place du classement général.
🤯 Et de 3 pour Tom Crabbe ! Tout en puissance, le Belge s’offre un troisième bouquet en Turquie !#TUR2026 #LesRP pic.twitter.com/wwkOnvaL02
— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 3, 2026
Le classement de la 8ème étape du Tour de Turquie 2026
- Tom Crabbe
- Jelle Vermoote
- Stanisław Aniołkowski
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