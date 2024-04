Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour des Alpes. Dans la dernière ascension du jour, l’Italien a fait la différence en distançant ses compagnons d’échappée, Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling Team) et Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe). À 37 ans, De Marchi s’impose en solitaire et décroche une septième victoire chez les professionnels devant Gamper et Pellaud. Tobias Foss (Ineos Grenadiers) conserve la tête du classement général.

🇮🇹 ¡¡𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗗𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶 𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼!! ✅ Llevaba tres años sin una victoria el italiano y se lleva la 2ª etapa del Tour de los Alpes. Lo viste en @eurosport_es #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/5Vy7qJ2tZ6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 16, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour des Alpes