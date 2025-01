Sam Welsford (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour Down Under. Après avoir été distancé dans la dernière difficulté du jour, l’Australien est revenu dans le peloton grâce au travail de ses coéquipiers avant de s’imposer au sprint. Il devance Arne Marit (Intermarché-Wanty) et Bryan Coquard (Cofidis). Welsford poursuit son début de saison parfait : il enchaîne une deuxième victoire et conforte son maillot orange de leader du général.

