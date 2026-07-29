Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour du Danemark 2026. Dans l’avant-dernier tour du circuit final, un groupe de six coureurs s’extirpe du peloton. À l’avant on retrouve Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) ou encore Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets), présent avec un coéquipier. Dans la dernière ascension du Molleparken (0.7km à 6%), Wout van Aert place son attaque et fait la jonction à l’avant, avec Soren Kragh Andersen (Lidl-Trek) dans la roue. De retour à la compétition après son abandon sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Wout van Aert s’impose au sprint. Il devance Lukas Kubis et Henrik Pedersen (Uno-X Mobility). Wout van Aert décroche sa troisième victoire de la saison, lui qui sera au départ de La Vuelta le 22 août.

Le classement de la 1ère étape du Tour du Danemark 2026

  1. Wout van Aert
  2. Lukas Kubis
  3. Henrik Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Crédit : PostNord Danmark Rundt