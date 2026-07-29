Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour du Danemark 2026. Dans l’avant-dernier tour du circuit final, un groupe de six coureurs s’extirpe du peloton. À l’avant on retrouve Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) ou encore Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets), présent avec un coéquipier. Dans la dernière ascension du Molleparken (0.7km à 6%), Wout van Aert place son attaque et fait la jonction à l’avant, avec Soren Kragh Andersen (Lidl-Trek) dans la roue. De retour à la compétition après son abandon sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Wout van Aert s’impose au sprint. Il devance Lukas Kubis et Henrik Pedersen (Uno-X Mobility). Wout van Aert décroche sa troisième victoire de la saison, lui qui sera au départ de La Vuelta le 22 août.

🚴🇩🇰 | Wat een ploegenspel. Laporte lanceert Van Aert en de Belg wint de eerste etappe van de Ronde van Denemarken! 🙌🇧🇪 #tourofdenmark Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/P7oxfWkqJW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 29, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour du Danemark 2026

Wout van Aert Lukas Kubis Henrik Pedersen

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