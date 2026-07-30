Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour du Danemark 2026. Alors que la victoire s’est disputée au sprint, Jensen Plowright (Alpecin – Premier Tech) a été annoncé vainqueur dans un premier temps par l’organisation, alors que la photo finish montrait Wout van Aert devant pour quelques centimètres. Après de longues minutes d’attente, c’est bien le Belge qui est déclaré vainqueur. Le Belge devance Plowright et Toon Aerts (Lotto-Intermarché) et enchaîne une deuxième victoire consécutive. Wout van Aert décroche sa quatrième victoire de la saison et conforte son maillot bleu de leader.

🤯 Imbroglio sur le Tour du Danemark ! D’abord battu par l’Australien Jensen Plowright, Wout van Aert est finalement déclaré vainqueur à la photo finish !#LesRP pic.twitter.com/23s4SiNbR4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 30, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour du Danemark 2026

Wout van Aert Jensen Plowright Toon Aerts

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