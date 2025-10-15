Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025. Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, le Français a de nouveau imposé sa pointe de vitesse en s’imposant confortablement. Il devance Pavel Bittner (Picnic PostNL) et Stanisław Aniołkowski (Cofidis). Paul Magnier conforte son maillot rouge et décroche sa seizième victoire cette saison, se hissant à la deuxième place des coureurs les plus victorieux de l’année derrière Tadej Pogačar.
ET DE 16 ! 👑
Impérial, Paul Magnier remporte la 2e étape du Tour de Guangxi 🚀 pic.twitter.com/e0Otb8DCCy
— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 15, 2025
Le classement de la 2ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025
- Paul Magnier
- Pavel Bittner
- Stanisław Aniołkowski