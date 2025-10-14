À découvrir

3ᵉ étape Tour du Guangxi : Ethan Vernon le plus rapide Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) a remporté la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi. Le Britannique s'empare de la tête du classement général.

2ᵉ étape Tour du Guangxi : Warre Vangheluwe s’impose Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) a remporté la 2ᵉ étape du Tour du Guangxi devant Max Kanter, nouveau leader du classement général.

Tour du Guangxi : Lionel Taminiaux vainqueur de la 1ʳᵉ étape Lionel Taminiaux (Lotto Dstny) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi au sprint devant Gijs Van Hoecke et Juan Sebastian Molano.

Tour du Guangxi 2024 : parcours, favoris, diffusion TV Le Tour du Guangxi, dernière course World Tour de la saison, débute ce mardi 15 octobre. Voici le parcours et les favoris.

Tour du Guangxi : Juan Sebastian Molano empoche la 5ᵉ étape Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté la 5ᵉ étape du Tour du Guangxi devant Olav Kooij et Tobias Lund Andresen.

4ᵉ étape Tour du Guangxi : Milan Vader fait coup double Milan Vader (Jumbo-Visma) a remporté la 4ᵉ étape du Tour du Guangxi devant Rémy Rochas. Le Néerlandais s'empare de la tête du classement général.

Tour du Guangxi : Olav Kooij s’offre la 3ᵉ étape Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi. Dries de Bondt est le nouveau leader du classement général.

2ᵉ étape du Tour du Guangxi : victoire de Jonathan Milan Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) a remporté la 2ᵉ étape du Tour du Guangxi. Il devance Arvid De Kleijn et Juan Sebastian Molano.

Elia Viviani le plus rapide sur la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi Elia Viviani a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi en Chine, sa première victoire en World Tour depuis plus de...