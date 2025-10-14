Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi, en Chine. Au terme des 149,4 km de course, le Français s’est imposé au sprint, alors que de nombreux coureurs ont chuté dans l’emballage final. Il devance Max Kanter (XDS Astana Team) et Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe). Paul Magnier décroche sa 15ᵉ victoire de la saison et s’empare du maillot rouge de leader.
Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi 2025
- Paul Magnier
- Max Kanter
- Jordi Meeus
