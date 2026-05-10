Filippo Fiorelli (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 43ème édition du Tro Bro Leon. Dans le final, un groupe de dix coureurs se détache en tête de course. La formation Visma | Lease a Bike est présente en surnombre avec trois cartes à jouer et c’est Filippo Fiorelli qui décide d’attaquer à 3 kilomètres de l’arrivée dans le dernier ribin. L’Italien résiste au retour du groupe de chasse et s’impose à Lannilis. À 31 ans, Fiorelli décroche sa deuxième victoire chez les professionnels, sa première sous le maillot de la Visma | Lease a Bike. Il devance Alexis Renard (Cofidis) et Lewis Askey (NSN Cycling Team).

#TroBroLeon | 🇮🇹 Victoire de Filippo Fiorelli, qui termine en solitaire, quelques mètres devant le sprint final ! pic.twitter.com/Cq7OutIdO9 — francetvsport (@francetvsport) May 10, 2026

Le classement du Tro Bro Leon 2026

Filippo Fiorelli Alexis Renard Lewis Askey

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