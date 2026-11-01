Malgré deux chutes, Thibau Nys a remporté le Kopenbergcross, première manche du X²O Badkamers Trofee.

Le Kopenbergcross, première manche du X²O Badkamers Trofee 2026-2027, avait lieu ce dimanche 1er novembre. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) a fait la diffèrence à la mi-course. La championne du monde s’est imposée pour la quatrième fois cette saison. Elle devance Sara Casasola (Crelan – Corendon) et Marie Schreiber (Team SD Worx – Protime). Les Françaises Hélène Clauzel (777TV CX Team) et Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) prennent, respectivement, la 4 et 5ème place.

Full gas all the way to the line 😮🏆 Lucinda Brand defends her Koppenbergcross title with a powerful final sprint up the cobbled climb 💪 https://t.co/ub48hESNjX — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 1, 2026

Le classement du Kopenbergcross Femmes 2026

Lucinda Brand Sara Casasola Marie Schreiber

Thibau Nys réussit sa rentrée

C’était la rentrée de Thiabu Nys (Baloise verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) dans le sous bois. Le champion de Belgique a été pris dans une chute en début de course, laissant Michael Vanthourenout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) prendre les devants. Alors qu’il était revenu à quelques secondes de la tête de course, Nys a chuté une deuxième fois. Après avoir changé de vélo, il est tout de même parvenu à revenir sur Vanthourenhout au passage sous la cloche. Dans la montée finale du Koppenberg, Nys prend le dessus et s’impose pour son premier cross de la saison. Gerben Kuypers (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) compléte le podium du jour. Premier Français, Romain Debord (AS Bike Racing – France Literie) prend la 8ème place.

A drag race to the line on the Koppenberg 😍 Thibau Nys wins an eventful Koppenbergcross after recovering from multiple crashes to catch Michael Vanthourenhout. https://t.co/OtlydLKux7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 1, 2026

Le classement du Kopenbergcross 2026

Thibau Nys Michael Vanthourenhout Gerben Kuypers

Les jeunes Français brillent

En fin de matinée, les juniors s’élanceint pour ce kopenbergcross 2026. Chez les hommes, après sa victoire sur la deuxième manche de la coupe de France à Nommay, Victor Devos (Soudal Quick-Step U19) s’est imposé. Un heure plus tard, Aubin Sparfel (Décathlon CMA CGM) a dominé la course chez les espoirs. Le Français remporte l’épreuve pour la deuxième année consécutive. Il devance les Belges Giel Lejeune (Alpecin – Premier Tech) et Sil De Brauwere (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw).