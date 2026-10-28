À 37 ans, Lucinda Brand va disputer les deux dernières saisons de sa carrière au sein de la formation CANYON//SRAM.

Après plus de 18 ans au plus haut niveau, Lucinda Brand s’apprête à débuter le dernier chapitre de sa carrière en rejoignant la CANYON//SRAM jusqu’en 2028. À 37 ans et après sept saisons chez Lidl-Trek, la Néerlandaise intégrera d’abord sa nouvelle équipe en tant que coureuse, avec Paris-Roubaix Femmes 2028 comme ultime course professionnelle. Elle intégrera ensuite le staff de l’équipe. En parallèle de sa carrière sur route, Brand poursuivra son parcours en cyclo-cross avec son maillot de championne du monde au sein de l’équipe Baloise Glowi Lions. À compter du 1er janvier, Lucinda Brand combinera ce programme de cyclo-cross avec ses activités sur route au sein de l’équipe CANYON//SRAM.

The name’s Brand. Lucinda Brand. 😄🇳🇱 The Dutch legend will race with CANYON//SRAM until Paris-Roubaix Femmes 2028, before taking on a staff role with the team. Let’s do this, @lucinda_brand! 👊 ℹ️ https://t.co/6DDqnPY4E8 #WeFemmes https://t.co/I7ceCqA30n — CANYON//SRAM (@WMNcycling) October 27, 2026

Lucinda Brand :

« Je suis l’équipe depuis des années. Nos chemins ne s’étaient jamais vraiment croisés auparavant, mais j’ai toujours pensé que c’était un endroit où je pourrais me sentir chez moi. Le courant est passé dès la première discussion, et j’en suis ressortie très enthousiaste. C’était comme si une nouvelle flamme s’était allumée en moi. La vision du cyclisme portée par l’équipe, leur engagement envers leurs athlètes et leur volonté constante d’améliorer leur environnement professionnel correspondent parfaitement à mon propre état d’esprit et à ma façon d’aborder ce sport. Si l’on ajoute à cela la vision à long terme que l’équipe a pour mon rôle, la décision de m’engager a été facile à prendre. »

« Ces dernières années, j’ai remarqué que mon rôle de coureuse ne se limitait plus à la simple compétition. D’une certaine manière, j’ai commencé à assumer des responsabilités qui incombent normalement à une directrice sportive, et j’ai découvert à quel point cet aspect du métier me plaît. J’adore travailler avec de jeunes athlètes ambitieuses, partager mon expérience et les aider à progresser. C’est une voie que je souhaite explorer davantage et dans laquelle je veux continuer à me développer. C’est pourquoi il était essentiel pour moi de trouver une équipe qui reconnaisse ces qualités et qui soit prête à m’offrir l’opportunité d’évoluer dans cette direction. »

« Apporter ma pierre à l’édifice »

« Lorsque l’opportunité de conclure potentiellement ma carrière sur route à Paris-Roubaix s’est présentée, j’ai tout de suite su qu’il fallait que je la saisisse à pleines mains. Le cyclisme est un sport où l’on peut gagner, même sans être la plus forte au départ. Élaborer des stratégies, avant et pendant la course, pour battre ses adversaires : c’est quelque chose dont je ne me lasse jamais. Pour moi, la course parfaite, c’est quand on établit un plan avec l’équipe, que tout se déroule exactement comme prévu, et que cela aboutit à la victoire de notre leader. On élabore souvent des stratégies pour prendre le contrôle de la course, mais les choses se passent rarement comme espéré. Quand tout se goupille comme prévu, en revanche, c’est une sensation incroyable. »

« Je ne voulais pas que cette année soit simplement une année de plus sur mon vélo. Je souhaitais qu’elle marque le début d’un projet à plus long terme, qui me permette de continuer à apporter ma pierre à l’édifice et de m’appuyer sur tout ce que j’ai déjà accompli en tant que coureuse. Je sens réellement que cette équipe partage ma passion, mon ambition et ma philosophie du cyclisme. Cela me donne énormément d’énergie et de motivation pour ce nouveau chapitre, et pour tout ce que nous allons pouvoir construire ensemble. Pour moi, Paris-Roubaix est la course où le cyclisme sur route et le cyclo-cross se rencontrent de la plus belle des manières. À chaque fois que j’envisage d’y participer, mon cœur bat un peu plus vite. »