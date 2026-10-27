Alors que le nouveau sponsor titre n’a toujours pas été dévoilé, l’équipe de Jean-René Bernaudeau roulera sur des vélos Pardus en 2027.

Pardus devient l’équipementier officiel de la TotalEnergies (qui va changer de nom en 2027) pour les trois prochaines saisons. La marque de cycle chinoise, basée dans la Province du Shandong et la SA VENDEE CYCLISME débuteront leur partenariat à partir de la saison 2027. Pardus succède à Cube, qui a équipé la formation pedant une saison. La marque fournira les vélos à l’ensemble de ses équipes, de la formation professionnelle aux collectifs U19 (CREF) et U23 (Vendée U – Primeo Energie). Tous bénéficieront des modèles route SPK EVO G4 et ROBIN EVO G3, ainsi que du modèle de contre-la-montre GOMERA EVO. L’équipe de Jean-René Bernaudeau devrait donc être toujours dans les pelotons en 2027, même si l’identité du nouveau sponsor titre n’a toujours pas été dévoilé.

𝗨𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗰𝗵𝗮𝗽𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲. Nous sommes fiers d’annoncer que PARDUS devient le fournisseur officiel de cycles de notre structure pour les saisons 2027 à 2029 ! Trois saisons. Une ambition commune. Un partenariat stratégique fondé sur l’innovation technologique, la recherche de la performance et la volonté d’évoluer au plus haut niveau du cyclisme professionnel. Aux côtés de PARDUS, nous sommes prêts à construire l’avenir du cyclisme professionnel. L’aventure commence maintenant. #AllezPardus #AllezTotalEnergies ⚡️ — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) October 27, 2026

Terry Gong, Manager Général adjoint de Pardus :

« Dans le cadre du développement de Pardus sur le marché européen, nous sommes particulièrement fiers de nous associer à Jean-René Bernaudeau et à son équipe emblématique. L’histoire, les valeurs et l’ancrage territorial occupent une place essentielle dans notre vision, et nous sommes enthousiastes à l’idée de rejoindre une structure qui contribue depuis de nombreuses années au rayonnement du cyclisme professionnel. Aux côtés de l’équipe nationale chinoise depuis les Jeux de Rio, nous avons acquis une solide connaissance des exigences du très haut niveau et des attentes des coureurs. Ce partenariat sera une formidable occasion de partager notre expertise technique tout au long de la saison, d’enrichir continuellement nos gammes au contact des athlètes et de renforcer durablement la présence de Pardus au cœur de la culture cycliste européenne. »

Stéphane Heulot, Manager Général de la SA Vendée Cyclisme :

« Accueillir PARDUS, c’est faire le choix d’un partenaire ambitieux, animé par une véritable volonté de s’inscrire durablement dans le cyclisme de haut niveau. Nous avons été convaincus par son approche, sa capacité d’innovation et son envie de se confronter aux exigences du peloton professionnel. C’est aussi l’opportunité de construire une relation étroite entre nos coureurs, notre pôle performance et leurs équipes techniques, afin de faire évoluer le matériel au plus près des besoins du terrain. »

« Nous partageons une même vision du cyclisme, fondée sur l’engagement et la progression collective. Pour PARDUS, ce partenariat représente une première étape majeure au plus haut niveau international sur route. Pour nous, c’est l’occasion d’accompagner une marque en plein développement et de contribuer à son évolution. Nous sommes convaincus que cette collaboration, nourrie par l’échange et la confiance, nous permettra de grandir ensemble et de porter nos ambitions sportives toujours plus haut. »