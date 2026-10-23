Alors que la saison de cyclisme vient de s’achever il y a une semaine, voici nos tops et nos flops de l’année 2026.

Nos tops :

Felix Gall

5ème de l’UAE Tour et 6ème du Tour de Catalogne en début de saison, Felix Gall a termine deuxième du classement général sur le Giro d’Italia. Seul Jonas Vingegaard a été capable de battre l’Autrichien en montagne. Sur les pentes du Blockhaus, Gall a même réussi à faire douter la Danois revenant à quelques secondes dans les derniers mètres. Vainqueur d’une étape et du classement général du Tour de Burgos, ses premières victoires depuis 2023, Gall a clôturé son excellente saison en montant sur le podium de La Vuelta. Le grimpeur de 28 ans a pris la troisième place, derrière Enric Mas et et Primoz Roglic.

En quittant la Décathlon CMA CGM pour la Lidl-Trek, Gall va devoir cohabiter avec plusieurs leaders (Ayuso ou Skjelmose), là où seul Paul Seixas avait un statut supérieur au sien dans l’équipe française. Reste à savoir si l’Autrichien pourra continuer sur sa lancée de 2026 ou non. Comme Felix Gall en 2026, Ben O’Connor avait réalisé une excellente saison 2024 avant de quitter l’équipe Décathlon et de connaître deux saisons difficiles chez Jayco-AlUla. O’Connor fera d’ailleurs son retour au sein de la formation chambérienne en 2027.

Davide Piganzoli

Recruté par le Team Visma | Lease a Bike l’hiver dernier, Davide Piganzoli a été un renfort de taille pour l’équipe néerlandaise cette année. Coéquipier de luxe de Jonas Vingegaard sur le Giro, Piganzoli excelle dans son rôle et parvient à prendre la 8ème place du classement général malgré tout le travail abattu. Après la blessure de Wout van Aert, Piganzoli est appelé à la rescousse pour disputer le Tour de France, quelques jours après avoir remporté la Route d’Occitanie.

Sur la Grande Boucle, Piganzoli est de nouveau coéquipier de luxe de Jonas Vingegaard. L’Italien est souvent présent aux côtés du Danois en montagne. Après l’abandon de Vingegaard tente de se glisser dans les échappées et prend la 14ème place finale. En septembre, Piganzoli reprend la compétition sur le Tour de Luxembourg, où il remporte le contre-la-montre et le classement général. Quelques jours plus tard, il confirme son excellent état de forme et remporte le Tour d’Émilie. À 24 ans, Piganzoli a réussi ses débuts chez Visma | Lease a Bike. Excellent coéquipier de luxe, il a également répondu présent lorsqu’on lui a laissé sa chance.

Paul Seixas

Comment ne pas intégrer Paul Seixas dans nos tops ? Alors qu’il vient de fêter ses 20 ans en septembre, le Lyonnais a réalisé une saison XXL. Le leader de la Décathlon CMA CGM a commencé fort en février avec une victoire d’étape et une deuxième place au général sur le Tour d’Algarve, seulement battu par Juan Ayuso. Après un incroyable numéro en solitaire, il remporte la Faun-Ardèche Classic avant de prendre la deuxième place des Strade Bianche, derrière Tadej Pogacar. En avril, il performe à nouveau en surclassant le Tour du Pays-Basque (avec trois victoires d’étape) avant de remporter la Flèche Wallonne.

Seul coureur à pouvoir suivre Pogacar dans la Redoute, Seixas cède dans la Roche-aux-Faucons et prend la deuxième place de Liège-Bastogne-Liège derrière le champion du monde. Malgré une préparation perturbée par une chute sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Seixas continue d’impressionner et termine quatrième de son premier Tour de France, à seulement 19 ans. Victime de crampes dans le final, sa 15ème place sur les mondiaux restera la seule « déception » de son incroyable saison 2026, rapidement oubliée après avoir remporté le Tour de Lombardie deux semaines plus tard.

Wout van Aert

Ce n’est peut-être pas la meilleure saison de sa carrière lorsqu’on regarde les stats et pourtant, Wout van Aert est l’un des premiers coureurs auquel on a pensé pour nos tops de la saison 2026. Après une belle troisième place sur Milan-Sanremo, Wout van Aert est passé tout proche de la victoire sur À Travers la Flandre, crucifié par Filippo Ganna dans les derniers mètres. Quelques jours plus tard, il prend la quatrième place du Tour des Flandres, derrière Pogacar, Van der Poel et Evenepoel. C’est une semaine plus tard que le Belge décroche sans doute la plus belle victoire de sa carrière en remportant Paris-Roubaix, le deuxième Monument de sa carrière.

À 31 ans (en avril) Wout van Aert a sans doute signé la plus belle victoire de sa carrière en triomphant devant Tadej Pogacar. Blessé au coude, le leader de la Visma | Lease a Bike a été contraint de renoncer au Tour de France. Après un retour fracassant sur le Tour du Danemark (trois victoires d’étape et le classement général), Wout van Aert a pris sa revanche sur La Vuelta, deux ans après son abandon sur chute. Très offensif, le natif d’Herentals a signé deux victoires d’étape et s’est offert le maillot vert. Trop juste sur les mondiaux, Wout van Aert aura tout de même réussi sa saison 2026, avec son sacre à Roubaix en point d’orgue.

Nos flops :

Ben O’Connor

Ben O’Connor figurait déjà parmi nos déceptions de la saison 2025. Après une année 2024 exceptionnelle, l’Australien avait rejoint l’équipe Jayco-AlUla. La saison dernière, il avait remporté une étape du Tour de France, lui permettant de sauver son bilan. Mais 2026 aura été encore plus difficile. Parmi ses meilleurs résultats, on peut citer sa 8ème place sur le Tour des Alpes ou encore sa 16ème place au général sur le Tour d’Italie. Des résultats bien loin des attentes placées en lui.

Pendant ces deux saisons sous le maillot de la Jayco-AlUla, O’Connor n’est pas parvenu à jouer les premiers rôles, comme il le faisait en 2024. En 2027, il fera son retour a sein de l’équipe Décathlon CMA CGM, avec laquelle il a réalisé les meilleurs résultats de sa carrière entre 2021 et 2024. À 30 ans, Ben O’Connor devrait prendre la place de Felix Gall, qui a signé avec la Lidl-Trek, comme deuxième leader de la formation.

Cian Uijtdebroeks

Après une année 2024 très difficile pour sa première saison sous les couleurs de la Visma | Lease a Bike, Cian Uijtdebroeks semblait avoir retrouvé de la confiance et des sensations en 2025, en remportant le Tour de l’Ain notammment. Arrivé chez Movistar l’hiver dernier, le Belge a connu une saison 2026 compliquée. Malgré des résultats plutôt encourageants en première partie de saison (5ème de Milan – Turin, 8ème du Tour de Catalogne ou encore 7ème du Tour Auvergne Rhône-Alpes), le grimpeur de 23 ans n’a pas été en mesure de s’illustrer sur les Grands Tours.

Malade, il abandonne le Tour de France dès la 6ème étape, le jour de la première explication entre leaders sur les pentes du Tourmalet. Un mois et demi plus tard, il prend le départ de La Vuelta, course très importante pour la Movistar. Le Belge joue de malchance et chute dès la deuxième étape. Quelques jours plus tard, il abdique et ne prend pas le départ de la 5ème étape, blessé à la cheville et au pied. La première saison chez Movistar n’aura pas été celle espérée pour Uijtdebroeks, à qui il reste encore trois saisons pour montrer l’étendue de son talent.

Valentin Madouas

Comme Ben O’Connor, Valentin Madouas avait déjà connu une saison 2025 compliquée mais 2026 aura été bien plus difficile. Son meilleur résultat de la saison reste la 14ème place décrochée sur les Boucles de l’Aulne et sur les championnats de France. Il a également pris la 16ème place du Tour des Flandres, sa course de coeur. Privé de Tour de France, Madouas a disputé la première Vuelta de sa carrière, où il s’est glissé dans deux échappées en troisième semaine.

À 30 ans, le Breton semble bien loin de son meilleur niveau. Il n’a plus levé les bras depuis sa victoire sur la Bretagne Classic 2023, avec son beau maillot de champion de France. En 2027, après dix saisons chez Groupama-FDJ, le Breton va rejoindre la Cofidis avec on objectif clair : se relancer.

Carlos Rodriguez

Dans la lignée de sa saison 2025, Carlos Rodriguez était bien loin de son meilleur niveau cette année. Après des belles performances en 2023 (victoire d’étape et 5ème du Tour de France) et 2024 (vainqueur d’une étape et du classement général du Tour de Romandie, vainqueur d’une étape du 2ème du Tour de Catalogne), l’Espagnol avait naturellement pris le rôle de leader au sein de la formation Ineos.

Alors qu’on l’attendait se battre pour les podiums sur le Grands Tours et poursuivre sa progression, Carlos Rodriguez n’a pas été en mesure de continuer sur cette lancée. 2ème du Tour de la Provence et 4ème du Tour d’Autriche, l’Espagnol de 25 ans est bien plus discret sur les courses plus prestigieuses. Non retenu pour disputer le Tour de France cette année, Carlos Rodriguez était aligné La Vuelta, qu’il a terminé à une anecdotique 36ème place. 2027 est sa dernière année de contrat chez Ineos, qui est toujours en quête d’un leader sur les Grands Tours, capable de se battre pour le podium.