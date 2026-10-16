En fin de contrat avec la formation EF Education-EasyPost, Richard Carapaz s’est engagé pour trois ans avec une autre World Team.

La formation NSN Cycling Team a annoncé, ce vendredi, l’arrivée de Richard Carapaz pour les trois prochaines saisons. Passé chez Movistar (2017 -> 2019) ou encore Ineos (2020 -> 2022), l’Équatorien a porté les couleurs de l’équipe EF Education – EasyPost ces quatre dernières saisons. Vainqueur du Giro 2019 ou encore sacré champion olympique en 2021, Carapaz a réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière en 2026. À 33 ans, il a crevé l’écran en troisième semaine du Tour de France (deux victoires d’étape, maillot à pois et 8ème du classement général). Il a ensuite pris la deuxième place de la Clasica San Sebastian avant de terminer 4ème de La Vuelta.

La Locomotora has arrived 🚞 @giroditalia winner, Olympic champion, and @letour King of the Mountains @RichardCarapazM will join NSN Cycling Team on a three-year contract from 2027. 🇬🇧 https://t.co/D5biIjOTix 🇪🇸 https://t.co/xo9GJYYrBd #WeAreNSN #ForFin | @weare_NSN https://t.co/IhUffhLvUe — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) October 16, 2026

Richard Carapaz

« Pour moi, c’est une opportunité formidable de prendre part à ce projet et, surtout, de figurer parmi les leaders de l’équipe. Je suis tout simplement très enthousiaste. J’ai vraiment hâte d’y être ; pour être honnête, cela me rappelle beaucoup le moment où j’ai signé mon premier contrat professionnel, une période où j’étais incroyablement impatient d’intégrer le WorldTour. Je conserve la même motivation qu’à l’époque, et c’est un sentiment vraiment extraordinaire. »

« Je trouve le projet NSN particulièrement intéressant ; dès nos premiers échanges, j’ai été convaincu que c’était l’environnement idéal pour moi. Tout au long de ma carrière, j’ai obtenu d’excellents résultats, notamment sur les Grands Tours, ce qui correspond parfaitement aux attentes de NSN. L’équipe nourrit de grandes ambitions de développement, et mes discussions avec le pôle performance ont confirmé que nous partageons cette même volonté de progresser continuellement et d’accomplir de grandes choses ensemble. Je suis convaincu que l’équipe dispose d’un fort potentiel de développement, et je suis ravi d’y contribuer au cours des trois prochaines années. »