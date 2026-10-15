Alors qur Filippo Ganna va rejoindre la Lidl-Trek, la formation Netcompany Ineos s’active sur le marché des transferts avec trois recrues.

La formation Netcompany Ineos a annoncé, coup sur coup, l’arrivée de trois coureurs pour la saison prochaine. James Shaw (EF Education-EasyPost), Joseph Blackmore (NSN Cycling Team) et Riley Sheehan (NSN Cycling Team) porteront le maillot de l’équipe britannique dès 2027. À 23 ans, Blackmore s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands jeunes talents britanniques, signant une saison 2024 exceptionnelle marquée par ses victoires sur le Tour de l’Avenir et Liège-Bastogne-Liège Espoirs. Gêné par des blessures, il n’a terminé qu’une seule course à laquelle il a pris part cette saison (1ère étape du Czech Tour).

We’re excited to announce that Joe Blackmore will race for Netcompany INEOS from 2027 🇬🇧 Welcome to the team, Joe! 🤝 https://t.co/OxVltp6rQN — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) October 14, 2026

Shaw apportera toute son expérience, fort d’un parcours professionnel qui s’étend sur près d’une décennie. Excellent grimpeur, capable de briller tant sur des courses par étapes exigeantes que sur des épreuves d’un jour, le Britannique de 30 ans a fait preuve est resté cinq ans au sein de l’équipe EF Education – EasyPost. Vainqueur de Paris-Tours en 2023, Riley Sheehan rejoindra également la Netcompany Ineos en 2027. À 26 ans, l’Américain a levé les bras à deux reprises cette année (en remportant le Circuit de Wallonie et la 1ère étape du Czech Tour). Après Clément Champoussin, Harold Tejada, Markel Beloki et Benjamin Noval, la formation britannique a désormais annoncé l’arrivée de sept coureurs pour la saison prochaine.

New colours, new chapter 👊 James Shaw will become a Netcompany INEOS rider ahead of 2027 🤝🇬🇧 Hear more from our two latest signings here: https://t.co/vYrPVg315z https://t.co/P8dBXwN0vr — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) October 14, 2026

Geraint Thomas, directeur de la compétition :

« Riley est un coureur prometteur. Il est rapide, techniquement très habile et possède la capacité de performer sur des terrains variés. Nous pensons qu’il constituera un excellent renfort pour notre groupe dédié aux classiques, mais c’est aussi un coureur qui peut apporter sa contribution tout au long du calendrier. Il offre une grande polyvalence à l’équipe, et nous sommes impatients de l’accompagner dans la poursuite de son développement. Joe est un coureur que nous suivons de près et en qui nous voyons un potentiel considérable. Il a déjà démontré ses capacités dans différentes disciplines, mais nous sommes convaincus qu’il a encore une belle marge de progression. »

Ready for Riley! 🇺🇸 We’re looking forward to welcoming @Riley_Sheehan_ to Netcompany INEOS next season 🤝 https://t.co/SUJIBKfDnI https://t.co/67TR6IRJhs — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) October 15, 2026

« Notre priorité sera de lui offrir l’environnement, le soutien et le temps nécessaires pour poursuivre cette évolution. Nous sommes très impatients de l’accueillir au sein de l’équipe et de découvrir ce que nous pourrons accomplir ensemble. James est un véritable battant. Il a fait preuve d’une grande force mentale tout au long de sa carrière et a travaillé sans relâche pour s’imposer au plus haut niveau. Il possède des compétences variées et apporte une expérience précieuse à l’équipe. Il contribuera également à renforcer la forte culture britannique qui caractérise notre formation, aussi bien sur le vélo qu’en dehors. »