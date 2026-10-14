Après deux saisons chez XDS Astana, Clément Champoussin va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant la Netcompany Ineos.

La formation Netcompany Ineos a annoncé, ce mercredi, la signature de Clément Champoussin, pour un contrat de trois ans débutant en 2027. Âgé de 28 ans, le Niçois compte trois succès chez les professionnels dont une victoire d’étape sur le Tour d’Espagne. Il a également terminé dans le top 10 du classment général de Paris-Nice et du Tour du Pays basque. Passé chez AG2R puis Arkéa – B&B Hotels, Champoussin avait rejoint la XDS Astana en 2025. L’année prochaine, il ouvrira un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant la Netcompany Ineos.

Clément Champoussin :

Allez Clément! 🇫🇷 We’re very happy to announce the signing of Clément Champoussin ahead of next season 🤝 https://t.co/yEyxwq8Otu https://t.co/ILc1MhfoPH — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) October 14, 2026

« Je suis ravi de rejoindre Netcompany Ineos pour ce nouveau chapitre de ma carrière. J’ai hâte de travailler avec mes nouveaux coéquipiers, de continuer à progresser en tant que coureur et de contribuer aux ambitions de l’équipe. Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure, d’enfiler le maillot et de tout donner sous mes nouvelles couleurs. »

Geraint Thomas, directeur de la performance sportive :

« Clément apporte une expérience précieuse et une nouvelle dimension au groupe. C’est un grimpeur solide, puissant et régulier, qui a prouvé qu’il pouvait briller au plus haut niveau. Il renforcera considérablement notre effectif, notamment en montagne, et nous offrira davantage d’options sur les courses par étapes ; nous sommes donc très heureux de l’accueillir. »