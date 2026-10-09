Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Egan Bernal a affirmé qu’il ne prenait pas sa retraite afin de démentir les rumeurs annonçant la fin de sa carrière. Le coureur colombien s’interroge cependant sur son avenir.

Absent de la compétition depuis le Tour de France en juillet dernier, Egan Bernal a fait l’objet de rumeurs ces derniers temps : et si le Colombien prenait sa retraite ? Il n’en est rien, a clarifié le coureur de 29 ans, qui ne cache cependant pas s’interroger sur la suite de sa carrière professionnelle dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Je suis sous contrat avec l’équipe jusqu’à fin 2029 et, pour le moment, mon intention est de commencer la prochaine saison », assure le coureur colombien. Son contrat avec Netcompany INEOS prenait fin cette année, mais semble avoir été prolongé de trois saisons, si l’on en croit ses déclarations. Aucun communiqué officiel n’a pour le moment été publié.

Quant à son absence depuis la Grande Boucle, qu’il a terminée à la 20e place cette année, Egan Bernal explique avoir eu besoin de repos et de recul pour mieux envisager ce qui l’attend ces prochaines années. « Je sentais que j’avais besoin de temps pour moi, pour me reposer, déconnecter un peu et retrouver cette sérénité que le rythme de la compétition met parfois à mal », explique le coureur, que l’on ne reverra visiblement pas sur les routes avant la saison 2027.

« Je ne sais pas exactement ce que les prochaines années me réservent »

« J’ai eu des échanges avec l’équipe et avec mes proches, et nous sommes tous sur la même longueur d’onde : je veux me donner le temps et l’espace nécessaires pour aborder ce qui m’attend avec la conviction et l’engagement dont j’ai toujours fait preuve », déclare-t-il. « Je ne sais pas exactement ce que les prochaines années me réservent, et je pense que je n’ai pas non plus besoin de tout savoir à ce stade. »

Il faut dire que la carrière d’Egan Bernal n’a pas été simple. Si elle avait pourtant bien commencé, avec une victoire sur le Tour de France en 2019, puis sur le Giro en 2021, elle a pris un tournant dramatique lorsque le Colombien a été grièvement blessé lors d’un entraînement en 2022. Plusieurs opérations ont été nécessaires pour soigner ses blessures. S’il a fait son retour à la compétition l’année suivante, Bernal n’a jamais retrouvé sa forme d’antan.