Avec un état de fatigue important nécessitant une période prolongée de récupération, David Gaudu a mis un terme à sa saison 2026.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la formation Groupama-FDJ United indique que David Gaudu a mis un terme à sa saison 2026. En août, le Breton a réalisé, une série d’examens complémentaires afin de mieux comprendre les difficultés auxquelles il est confronté depuis plusieurs mois. « Menés au sein de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), ces examens ont confirmé un état de fatigue important nécessitant une période prolongée de récupération. Cette situation s’inscrit dans la continuité de plusieurs saisons marquées notamment par des blessures, ayant entraîné des phases de préparation et de récupération parfois complexes, avec une accumulation progressive de différents facteurs ayant affecté ses capacités de récupération », précise l’équipe Groupama-FDJ United.

À 29 ans, Gaudu a connu une saison 2026 difficile, perturbée par les maladies et les blessures. Le natif de Landivisiau n’avait plus couru depuis le 16 août, lors de la Polynormande, où il avait abandonné. « En conséquence, David et l’équipe ont décidé ces dernières semaines de mettre un terme à sa saison 2026. David observe désormais une période de repos afin de récupérer pleinement avant d’envisager la saison 2027. L’ensemble de l’équipe reste mobilisé aux côtés de David durant cette période, avec pour priorité sa santé et les conditions d’un retour durable à son meilleur niveau. »