Absent du Giro d’Italia en 2026, Cofidis compte être présente sur l’édition 2027, annonce son manager, Raphaël Jeune.

Reléguée en ProTeam à la fin de l’année dernière, Cofidis a fait l’impasse sur certaines courses du WorldTour auxquelles elle avait la possibilité de participer lors de sa saison 2026, dont le Giro d’Italia. Un choix assumé par son manager, Raphaël Jeune. Mais en 2027, l’équipe compte bien revenir sur le premier des Grands Tours de l’année.

« On prendra part au Giro », a annoncé Raphaël Jeune à DirectVelo. « C’est important pour nos partenaires comme Cofidis, mais aussi Look, Campagnolo, Vittoria ou Elite, qui ont un ancrage ou des intérêts en Italie. »

3e au classement ProTeam

Avec 16 victoires et 35 podiums cette saison, Cofidis occupe actuellement la 19e place du classement mondial, mais la 3e en ProTeam, derrière Pinarello Q36.5 et Tudor. L’équipe est ainsi bien partie pour pouvoir choisir ses courses la saison prochaine : les trois premières formations du classement ProTeam sont qualifiées d’office pour toutes les épreuves du WorldTour de la saison suivante. Le Tour d’Italie fait donc partie des courses auxquelles Cofidis pourra prétendre.

Si rien n’est encore acté, Cofidis pourrait également être présente sur les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et le Tour de Catalogne en mars, le Tour de Romandie en avril, le Tour de Suisse en juin ou encore le Tour de Pologne en août.