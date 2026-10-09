Giulio Ciccone va disputer sa dernière course sous les couleurs de la Lidl-Trek ce samedi lors du Tour de Lombardie, a confirmé la formation allemande. Alors qu’il a rejoint l’équipe en 2019, Giulio Ciccone a brillé sur le Giro d’Italia en remportant deux fois le maillot azzuro de meilleur grimpeur ainsi que deux étapes. En 2025, il a remporté la Clasica San Sebatsian, la plus grande victoire de sa carrière. Il y a quelques jours, l’Italien de 31 ans a pris la deuxième place des championnats d’Europe, battu à la photo finish par Remco Evenepoel. Ciccone est annoncé du côté de la formation Pinarello Q36.5, qui réalise un mercato XXL.