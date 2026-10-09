Giulio Ciccone va disputer sa dernière course sous les couleurs de la Lidl-Trek ce samedi lors du Tour de Lombardie, a confirmé la formation allemande. Alors qu’il a rejoint l’équipe en 2019, Giulio Ciccone a brillé sur le Giro d’Italia en remportant deux fois le maillot azzuro de meilleur grimpeur ainsi que deux étapes. En 2025, il a remporté la Clasica San Sebatsian, la plus grande victoire de sa carrière. Il y a quelques jours, l’Italien de 31 ans a pris la deuxième place des championnats d’Europe, battu à la photo finish par Remco Evenepoel. Ciccone est annoncé du côté de la formation Pinarello Q36.5, qui réalise un mercato XXL.

Lidl-Trek & Giulio Ciccone have reached the mutual decision to part ways, which means Il Lombardia will be the Italian’s final race in our colours. We want to thank Giulio for all he has done for the team and wish him all the best for the future 🙏 https://t.co/1dldqZDBWw — Lidl-Trek (@LidlTrek) October 9, 2026