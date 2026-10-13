Déjà partenaire entre 1989 et 1994, Castelli équipera à nouveau le Tour de France et toutes les épreuves organisées par ASO dès la saison prochaine.
Castelli et Amaury Sport Organisation ont conclu un partenariat, qui débutera dès la saison prochaine. La marque succèdera à Santini (pertanaire depuis 2022) et deviendra le partenaire officiel pour les tenues techniques de l’ensemble des courses et défis cyclistes organisés par ASO, notamment le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift. Tous les maillots distinctifs de ces épreuves seront conçus et fabriqués par Castelli. Les nouveaux maillots du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift seront dévoilés lors de la présentation du parcours du Tour de France 2027, organisée à Paris le 22 octobre prochain.
LE GRAND RETOUR. Castelli named Official Partner for the Tour de France, Tour de France Femmes avec Zwift and 25 more A.S.O. cycling events from 2027. 🙌 Plus de trois décennies plus tard, @CastelliCycling revient sur la plus grande scène du cyclisme en tant que Partenaire Officiel.
Ce nouveau partenariat, célébré ce mardi, à l’occasion d’une randonnée à vélo en compagnie d’ambassadeurs comme Valentin Paret-Peintre, officialise des retrouvailles entre Castelli et la Grande Boucle. Le maillot jaune ayant déjà été réalisé par l’équipementier italien entre 1989 et 1994. Au total, 27 épreuves sont concernées par cet accord, dont l’ensemble des cyclosportives attachées aux courses professionnelles d’ASO.
Steve Smith, Global Brand Manager de Castelli :
Crédit : Castelli
« Il s’agit d’un moment véritablement historique dans les 150 ans d’existence de Castelli. Pour une marque de cyclisme internationale, produire le Maillot Jaune du Tour de France représente le plus grand honneur qui soit, sans même parler des maillots d’autres épreuves majeures comme Paris-Nice et La Vuelta. Revenir sur le Tour de France a des allures de retour aux sources. Nous sommes extrêmement fiers de notre héritage dans cette épreuve, mais encore plus enthousiastes à l’idée de contribuer à façonner son avenir en équipant la prochaine génération de champions avec des tenues qui repoussent les limites de la vitesse, du confort et du style. »
Yann Le Moënner, directeur général d’ASO :
« Ce n’est pas la première fois que Castelli et A.S.O. unissent leurs forces autour de la Grande Boucle. Castelli a déjà produit les maillots de leader de 1989 à 1994, portés par des champions de premier rang comme Greg LeMond et Miguel Indurain. L’histoire vient une fois encore à la rencontre de l’avenir : l’expérience et le savoir-faire de Castelli nous assurent de voir nos meilleurs coureurs équipés de produits répondant aux plus hauts standards de qualité. »
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