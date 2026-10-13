Déjà partenaire entre 1989 et 1994, Castelli équipera à nouveau le Tour de France et toutes les épreuves organisées par ASO dès la saison prochaine.

Castelli et Amaury Sport Organisation ont conclu un partenariat, qui débutera dès la saison prochaine. La marque succèdera à Santini (pertanaire depuis 2022) et deviendra le partenaire officiel pour les tenues techniques de l’ensemble des courses et défis cyclistes organisés par ASO, notamment le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift. Tous les maillots distinctifs de ces épreuves seront conçus et fabriqués par Castelli. Les nouveaux maillots du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift seront dévoilés lors de la présentation du parcours du Tour de France 2027, organisée à Paris le 22 octobre prochain.

LE GRAND RETOUR. Castelli named Official Partner for the Tour de France, Tour de France Femmes avec Zwift and 25 more A.S.O. cycling events from 2027. 🙌 Plus de trois décennies plus tard, @CastelliCycling revient sur la plus grande scène du cyclisme en tant que Partenaire Officiel. — Tour de France™ (@LeTour) October 13, 2026

Ce nouveau partenariat, célébré ce mardi, à l’occasion d’une randonnée à vélo en compagnie d’ambassadeurs comme Valentin Paret-Peintre, officialise des retrouvailles entre Castelli et la Grande Boucle. Le maillot jaune ayant déjà été réalisé par l’équipementier italien entre 1989 et 1994. Au total, 27 épreuves sont concernées par cet accord, dont l’ensemble des cyclosportives attachées aux courses professionnelles d’ASO.

Steve Smith, Global Brand Manager de Castelli :