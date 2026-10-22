À l’occasion de la présentation des parcours, Castelli a dévoilé les nouveaux maillots distinctifs du Tour de France 2027.

En marge des parcours du Tour 2027 dans ses versions masculine et féminine, la cérémonie de présentation a aussi dévoilé les nouveaux maillots distinctifs qui habilleront les leaders des différents classements. La marque italienne Castelli fait son retour sur la Grande Boucle, après avoir déjà habillé Greg LeMond et Miguel Indurain en jaune, Sean Kelly en vert ou Claudio Chiappucci à pois, pendant la période 1989-1994.

Le célèbre logo au scorpion né en 1974 fera sa réapparition sur les maillots du Tour, mais le partenariat conclu pour une durée de six ans concerne au total 27 épreuves cyclistes et cyclosportives. En plus des courses par étapes comme La Vuelta, Paris-Nice ou le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, des collections de vêtements techniques seront également dessinées pour Paris-Roubaix Hauts-de-France ou Liège-Bastogne-Liège, comme pour L’Etape du Tour de France ou L’Etape du Tour de France Femmes avec Zwift.

Steve Smith, Global Brand Manager de Castelli :

« Pour toute marque de vêtements de cyclisme, concevoir le Maillot Jaune est le plus grand des honneurs. Nous voulions que ces maillots soient vraiment exceptionnels. Chaque infime détail traduit donc notre profond respect pour ce qu’ils représentent pour le sport et pour les coureurs qui les conquièrent. Au-delà de la recherche de performance et d’aérodynamisme, chaque élément a été pensé pour honorer cet héritage. »

Développé pour la course

Le Leader Jersey Aero Race, disponible à l’achat en 2027, sera identique au maillot porté par les leaders des différents classements du Tour de France masculin, avec les mêmes tissus, les mêmes technologies et la même construction pensée pour la course. Fruit de plus de dix ans de recherche sur la vitesse, il associe des tissus légers et aérodynamiques à une coupe de course professionnelle. Le placement des matières et la construction des coutures sont étudiés à l’aide de la simulation numérique des écoulements (CFD). Du positionnement de chaque couture aux finitions, chaque détail est pensé pour répondre aux exigences de la compétition au plus haut niveau.