Après deux saisons passées sous les couleurs de l’équipe UAE, Paula Blasi s’est engagée avec une autre formation World Tour.

Paula Blasi s’est engagée avec la Movistar pour les trois prochaines saisons. Après deux saisons au sein de l’équipe UAE, la Catalane va rejoindre la formation sponsorisée par Telefónica. À 23 ans, Blasi intègre l’équipe avec l’ambition de poursuivre sa progression, après une ascension fulgurante. Après s’être révélée en 2024, encore amateur, en prenant la quatrième place au Tour de l’Avenir, Blasi débute l’année 2025 au sein de l’équipe réserve UAE, tout en participant aux compétitions de l’équipe première, avant d’être officiellement promue en WorldTour en mai.

Ⓜ️ Las cosas de palacio van despacio, pero AHORA SÍ: es oficial. 🤝 Paula Blasi correrá con nosotros a partir del año que viene. ✨ Una campeona para seguir haciendo historia. 🔗 https://t.co/8jyIvBchhA #RodamosJuntos | @movistar_es https://t.co/Ft6I8hpAVj — Movistar Team (@Movistar_Team) October 21, 2026

Pour sa première saison professionnelle, elle a remporté quatre victoires, dont son premier succès sur le circuit UCI Women’s WorldTour, une étape du Tour de Romandie Féminin, où elle a également terminé quatrième du classement général. Mais c’est en 2026 que Blasi a pleinement révélé son potentiel et s’est définitivement imposée comme l’une des figures majeures du cyclisme féminin. Dès les premières courses de l’année, elle a laissé entrevoir son talent, terminant troisième du Santos Women’s Tour Down Under, puis confirmant son excellent niveau lors des Classiques. La consécration est arrivée avec sa victoire à l’Amstel Gold Race, où elle s’est imposée en solitaire après une attaque à 26 kilomètres de l’arrivée.

Vainqueur du Tour d’Espagne

Trois jours plus tard seulement, elle termine troisième de la Flèche Wallonne avant de boucler le triptyque des Classiques ardennaises par une cinquième place à Liège-Bastogne-Liège. Une semaine après, Paula Blasi a encore impressionné. Pour sa première participation à un Grand Tour, elle remporte le Tour d’Espagne Féminin. La Catalane a assuré sa victoire lors de la dernière étape en renversant Anna van der Breggen sur les pentes de l’Angliru pour renporter le classement général et endosser le maillot rouge. Blasi est devenue la première Espagnole à remporter le classement général du Tour d’Espagne.

Après avoir remporté le Tour Féminin des Pyrénées ou encore Tour de Catalogne, elle s’est ensuite attaquée au Tour de France Femmes, une course pour laquelle elle ne s’était pas spécifiquement préparée et qui ne figurait pas parmi ses principaux objectifs de la saison. Malgré cela, Blasi a une fois brillé, terminant cinquième du classement général. Elle a progressé tout au long de la course et a décroché la deuxième place lors de la dernière étape, qui s’est conclue à Nice. Avec l’arrivée de Paula Blasi, l’équipe Movistar renforce son engagement envers le cyclisme féminin et la construction d’un projet capable de conjuguer présent et avenir.

Paula Blasi :

« J’en suis à un tournant de ma carrière cycliste : il me fallait franchir une nouvelle étape, trouver une équipe qui croie en moi, soutienne mes objectifs et soit aussi ambitieuse que moi. Je vais pouvoir progresser, partager le leadership et apprendre de Marlen, ce qui sera essentiel pour mon développement en tant qu’athlète. De plus, c’est mon équipe d’origine, alors porter ses couleurs est une fierté encore plus grande. »